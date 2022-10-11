Между Анапой и Керчью с 13 октября начнет ходить «Ласточка»
Общество
11.10.2022 18:34
«Ласточки» выведут на линию вместо рельсовых автобусов, курсировавших на этом маршруте ранее.
По данным Минтранса, с 13 октября между Анапой и Керчью начнут ходить 5-вагонные составы в комплектации «Премиум». Это делается для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Крымом и Анапой.
Поезда будут отправляться три раза в день. Из Анапы отправление в 9:18, 12:15 и 19:50. Из Керчи — в 6:45, 14:42 и в 19:16. Время в пути составит 2 часа 10 минут. На неэлектрифицированном участке пути «Ласточки» будут следовать в паре с тепловозом.
Для удобства пассажиров расписание поездов будет связано с расписанием автобусов АНО «ЕТД», сообщает Минтранс РФ в Telegram.
Читайте также: маршрут «Ласточки» из Ростова-на-Дону с 11 октября продлят до аэропорта Сочи.
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