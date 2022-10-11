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Между Анапой и Керчью с 13 октября начнет ходить «Ласточка»

Общество
11.10.2022 18:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/mezhdu-anapoj-i-kerchyu-s-13-oktyabrya-nachnet-hodit-lastochka
Между Анапой и Керчью с 13 октября начнет ходить «Ласточка»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

«Ласточки» выведут на линию вместо рельсовых автобусов, курсировавших на этом маршруте ранее.

По данным Минтранса, с 13 октября между Анапой и Керчью начнут ходить 5-вагонные составы в комплектации «Премиум». Это делается для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Крымом и Анапой.

Поезда будут отправляться три раза в день. Из Анапы отправление в 9:18, 12:15 и 19:50. Из Керчи — в 6:45, 14:42 и в 19:16. Время в пути составит 2 часа 10 минут. На неэлектрифицированном участке пути «Ласточки» будут следовать в паре с тепловозом.

Для удобства пассажиров расписание поездов будет связано с расписанием автобусов АНО «ЕТД», сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Читайте также: маршрут «Ласточки» из Ростова-на-Дону с 11 октября продлят до аэропорта Сочи.

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