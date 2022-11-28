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В Сочи с 1 декабря вырастет цена на холодную воду

Экономика
28.11.2022 13:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-1-dekabrya-vyrastet-tsena-na-holodnuyu-vodu
В Сочи с 1 декабря вырастет цена на холодную воду
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Индексацию проведут в рамках ежегодной общероссийской индексации тарифов на коммунальные услуги.

Стоимость услуг холодного водоснабжения на курорте увеличится на 2 рубля.

Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются Департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края. В этом году тариф на воду вырастет почти на 5% и составит 38,08 рублей. Сообщается, что цены на водоотведение расти не будут, останутся на уровне 30,58 рублей за кубометр.

При этом жители в трех территорий Большого Сочи продолжат платить за канализацию чуть меньше установленного тарифа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Это абоненты, находящиеся на территории обслуживания очистных сооружений канализации: «Черноморец» (23,92 рублей за куб. м), «Санаторий «Магадан» (29,67 рублей за куб. м) и «Племенной форелеводческий завод «Адлер» (27,07 рублей за куб. м). Разницу в сумме покрывают субсидии из краевого бюджета.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Сочи не превышают средних по Краснодарскому краю. Кроме того, на курорте предоставляются субсидии жителям, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают 22% от дохода семьи.

Читайте также: в России жильцы многоквартирных домов с 1 марта смогут сделать перерасчет за вывоз мусора.

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