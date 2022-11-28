В Сочи с 1 декабря вырастет цена на холодную воду
Индексацию проведут в рамках ежегодной общероссийской индексации тарифов на коммунальные услуги.
Стоимость услуг холодного водоснабжения на курорте увеличится на 2 рубля.
Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются Департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края. В этом году тариф на воду вырастет почти на 5% и составит 38,08 рублей. Сообщается, что цены на водоотведение расти не будут, останутся на уровне 30,58 рублей за кубометр.
При этом жители в трех территорий Большого Сочи продолжат платить за канализацию чуть меньше установленного тарифа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
Это абоненты, находящиеся на территории обслуживания очистных сооружений канализации: «Черноморец» (23,92 рублей за куб. м), «Санаторий «Магадан» (29,67 рублей за куб. м) и «Племенной форелеводческий завод «Адлер» (27,07 рублей за куб. м). Разницу в сумме покрывают субсидии из краевого бюджета.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Сочи не превышают средних по Краснодарскому краю. Кроме того, на курорте предоставляются субсидии жителям, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают 22% от дохода семьи.
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