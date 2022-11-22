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В России жильцы многоквартирных домов с 1 марта смогут сделать перерасчет за вывоз мусора

Общество
22.11.2022 20:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-zhiltsy-mnogokvartirnyh-domov-s-1-marta-smogut-sdelat-pereraschet-za-vyvoz-musora
В России жильцы многоквартирных домов с 1 марта смогут сделать перерасчет за вывоз мусора
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Перерасчет смогут сделать собственники, которые временно не пользуются услугой вывоза мусора, например, из-за отъезда в командировку или в отпуск. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

Перерасчетом могут воспользоваться не только жители домов, где тарифы рассчитываются с учетом числа прописанных, но и домов, где учитывается площадь жилых помещений.

Услугу предоставят жильцам, которые отсутствовали более пяти дней. Для получения перерасчета нужно будет подать заявление в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отсутствие в указанный период. Это могут быть туристические путевки или авиабилеты.

Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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