В России жильцы многоквартирных домов с 1 марта смогут сделать перерасчет за вывоз мусора
Общество
22.11.2022 20:55
Перерасчет смогут сделать собственники, которые временно не пользуются услугой вывоза мусора, например, из-за отъезда в командировку или в отпуск. Об этом сообщили в Правительстве РФ.
Перерасчетом могут воспользоваться не только жители домов, где тарифы рассчитываются с учетом числа прописанных, но и домов, где учитывается площадь жилых помещений.
Услугу предоставят жильцам, которые отсутствовали более пяти дней. Для получения перерасчета нужно будет подать заявление в управляющую компанию и приложить документы, подтверждающие отсутствие в указанный период. Это могут быть туристические путевки или авиабилеты.
Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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