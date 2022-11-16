В Краснодарском крае льготники могут компенсировать 50% расходов на оплату коммунальных услуг

Видео канала «Кубань 24»

На Кубани льготным категориям граждан возвращают до половины ежемесячных расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

За компенсацией могут обратиться, к примеру, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, нетрудоспособные родственники военнослужащих, погибших в боевых действиях, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи. И если раньше сумму возмещали авансом, то теперь ее начисляют на основании платежек, предоставленных гражданами в управление соцзащиты до 20 числа каждого месяца.

Получить выплату по компенсации можно на банковский счет или через почтовое отделение в следующем месяце.

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