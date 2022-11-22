В Сочи с 1 декабря введут одностороннее движение на улице Виноградной

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Схема движения изменится на проезде к санаторию имени Дзержинского.

Предполагается, что эти изменения позволят увеличить пропускную способность дороги. К 1 декабря установят новые знаки и нанесут разметку, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Соответствующие изменения внесли в проект организации дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», одностороннее движение с 1 декабря также введут в горном кластере. Схема движения изменится в поселке Красная Поляна на улицах Волоколамской, Турчинского, Пчеловодов, Аишхо и переулка Сливового.