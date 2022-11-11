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В Сочи с 1 декабря введут одностороннее движение в горном кластере

Общество
11.11.2022 10:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-1-dekabrya-vvedut-odnostoronnee-dvizhenie-v-gornom-klastere
В Сочи с 1 декабря введут одностороннее движение в горном кластере
Фото пресс-службы администрации Сочи

Схема движения изменится в поселке Красная Поляна на улицах Волоколамской, Турчинского, Пчеловодов, Аишхо и переулка Сливового.

Уже внесены изменения в проект организации движения. До 1 декабря нанесут разметку и установят новые знаки.

«Такое пожелание поступило от жителей поселка на сходе граждан. Новая схема позволит упорядочить дорожное движение, минимизирует заторовые ситуации и повысит безопасность на данном участке дороги», — цитирует директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслава Бауэр пресс-служба администрации Сочи.

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