В Сочи с 1 декабря введут одностороннее движение в горном кластере
Общество
11.11.2022 10:39
Схема движения изменится в поселке Красная Поляна на улицах Волоколамской, Турчинского, Пчеловодов, Аишхо и переулка Сливового.
Уже внесены изменения в проект организации движения. До 1 декабря нанесут разметку и установят новые знаки.
«Такое пожелание поступило от жителей поселка на сходе граждан. Новая схема позволит упорядочить дорожное движение, минимизирует заторовые ситуации и повысит безопасность на данном участке дороги», — цитирует директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслава Бауэр пресс-служба администрации Сочи.
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