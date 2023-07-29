В Сочи с 1 августа вырастет стоимость проезда в автобусах

Изменится стоимость проезда на городских и межрегиональных маршрутах по регулируемому тарифу.

Повышение цен на проезд связано с ростом себестоимости перевозок. В частности, на это влияют подорожание топлива, ГСМ, запасных частей, увеличение затрат на техобслуживание и ремонт подвижного состава, пояснили в департаменте транспорта Сочи.

Маршруты городского сообщения

В автобусах № 2М, 12, 16, 17, 18, 23, 36, 49, 68, 69, 70, 86, 90с стоимость проезда за наличные составит 36 рублей. При безналичной оплате действует скидка 10 % — проезд будет стоить 32 руб. 40 коп.

На маршрутах № 71, 72, 73, 74, 79, 102, 105, 105с, 105э, 119, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 169, 170 за наличные нужно будет оплатить 3,58 рубля за пасс./км. При оплате по безналу тоже действует скидка 10%.

Смежные межрегиональные маршруты

В автобусах № 554, 556, 557, 558, 559, 560 стоимость проезда тоже составит 36 рублей. Со скидкой по безналу — 32 руб. 40 коп.

На маршрутах № 509, 517, 532, 533, 534, 535, 535э, 539, 550, 551, 552, 555, 571 — 3,58 рубля за пасс./км, плюс 10% процентов скидка за безналичную оплату.

Скидка в размере 10% будет действовать также при оплате проезда картой «Пальма».

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