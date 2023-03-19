Стоимость проезда по нерегулируемому тарифу в Сочи изменится в апреле

При этом цены на проезд в общественном транспорте по регулируемому тарифу останутся прежними.

Повышение тарифов связано с ростом себестоимости перевозок: подорожанием топлива, запчастей, ГСМ, а также увеличением затрат на техобслуживание, ремонт и зарплату сотрудников.

Стоимость проезда по нерегулируемому тарифу составит 36 рублей, по «ночному» тарифу — 40 рублей:

С 1 апреля — на маршрутах № 7, 8, 13, 19, 22, 25, 41, 95, 98;

С 3 апреля — на маршрутах № 4, 6, 24, 92, 94;

С 6 апреля — на маршрутах № 30, 37, 38, 43, 45, 46, 83, 87.

На маршруте № 44 с 1 апреля цена на проезд вырастет до 34 рублей, по «ночному» тарифу — до 38 рублей.

Также с 1 апреля на маршруте № 48 вырастет тариф по участкам: 4-я гор.больница — МТЦ «Спутник»; «МТЦ «Спутник» — улица Дарвина — до 36 рублей, 4-я гор.больница — улица Дарвина — до 72 рублей. По «ночному» тарифу стоимость составит 40 и 72 рубля согласно участкам.

На маршрутах № 2, 3, 10, 14, 15, 20, 29, 67 с дифференцированным тарифом с 8 апреля стоимость проезда составит 38 рублей за наличный расчет, 36 рублей — за безналичный.

На маршрутах № 75, 76, 77, 78, 80, 81, 88 оплата за проезд сохраняется в соответствии с тарифной сеткой.

Подробная информация о тарифах размещена в салонах автобусов и на сайте мэрии курорта. По вопросам работы транспорта можно обращаться на горячую линию +7-918-665-2-665, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

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