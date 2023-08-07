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В Сочи ржавый «уазик» въехал в реку, едва не сбив отдыхающих

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-rzhavyj-uazik-vehal-v-reku-edva-ne-sbiv-otdyhayushhih
В Сочи ржавый «уазик» въехал в реку, едва не сбив отдыхающих
Фото t.me/tipichkras

О произошедшем на реке Бешенка ДТП сообщили очевидцы.

По словам отдыхающих, пьяный мужчина на УАЗе влетел прямо в купель на реке, где купались люди.

«Пока ехал, чуть не снес семейную пару. И чуть не врезался в 4 детей и 2 взрослых — они успели выйти из купели буквально за пару секунд», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Теперь в обстоятельствах случившегося будут разбираться полицейские.

«В полицию поступило сообщение от граждан, что водитель автомобиля «УАЗ», двигаясь по лесной тропе, не справился с управлением, в результате чего внедорожник опрокинулся в русло реки. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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