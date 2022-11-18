В Сочи рыбакам запретили вылавливать у берега маленькую барабулю

Фото «Кубань 24»

Теперь рыбакам-любителям нельзя ловить у берегов рыбу менее 8,5 см в длину. Это необходимо, чтобы сохранить улов на следующий год.

Об этом сообщил старший госинспектор Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела управления Росрыболовства Геннадий Голуб.

По его словам, в этом году начало сезона сдвинули на два месяца из-за погодных условий. Обычно он стартует в начале сентября.

«Хотелось бы предупредить рыбаков-любителей, что ловить барабулю малых размеров до 8,5 сантиметра запрещено, это надо, чтобы сохранить улов на следующий год», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи стартовал осенний сезон ловли барабули.