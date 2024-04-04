Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Сочи росгвардейцы задержали мужчину, разыскиваемого более 1,5 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-rosgvardejtsy-zaderzhali-muzhchinu-razyskivaemogo-bolee-1-5-let
В Сочи росгвардейцы задержали мужчину, разыскиваемого более 1,5 лет
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Жителя Белореченска разыскивали с сентября 2022 года.

Вневедомственной охране поступило сообщение, что в торговом центре на улице Московской система распознавания лиц «Купол» зафиксировала похожего на разыскиваемого мужчину.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они заметили 35-летнего подозреваемого в одном из магазинов на первом этаже. Его задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: планировавшего присоединиться к ВСУ израильтянина задержали в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях