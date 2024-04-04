В Сочи росгвардейцы задержали мужчину, разыскиваемого более 1,5 лет

Жителя Белореченска разыскивали с сентября 2022 года.

Вневедомственной охране поступило сообщение, что в торговом центре на улице Московской система распознавания лиц «Купол» зафиксировала похожего на разыскиваемого мужчину.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они заметили 35-летнего подозреваемого в одном из магазинов на первом этаже. Его задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

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