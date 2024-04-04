Планировавшего присоединиться к ВСУ иностранца задержали в Краснодарском крае

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали гражданина Израиля, который ранее был военнослужащим ЦАХАЛ.

По оперативным данным, 64-летний Ланзман Юваль собирался вступить в украинские вооруженные формирования для участия в боевых действиях против России. Установили, что иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой руководством РФ. Злоумышленник хотел вступить в террористическую организацию, чтобы выполнять боевые задачи против России. Он отправлял свои анкету разным террористическим организациям, запрещенным в России. Присоединиться к боевикам иностранец не успел, так как его действия пресекли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Гражданину Израиля объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации), после этого иностранца выдворили в Израиль. Мужчине закрыли въезд в РФ.

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