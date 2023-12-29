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Планировавшего уехать на Украину и воевать против РФ мужчину задержали на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/planirovavshego-uehat-na-ukrainu-i-voevat-protiv-rf-muzhchinu-zaderzhali-na-kubani
Фото скриншот с видео УФСБ России по Краснодарскому краю

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю

По данным оперативников, житель Краснодарского края решил вступить в ряды украинского военизированного объединения, которое признано террористической организацией и запрещено в России. Для этого злоумышленник инициировал контакт с его представителем, который вел деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против ВС РФ. Подозреваемого задержали при попытке выезда на Украину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого следственный отдел УФСБ по краю возбудил и расследует уголовное дело о приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

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