Планировавшего уехать на Украину и воевать против РФ мужчину задержали на Кубани

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю

По данным оперативников, житель Краснодарского края решил вступить в ряды украинского военизированного объединения, которое признано террористической организацией и запрещено в России. Для этого злоумышленник инициировал контакт с его представителем, который вел деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против ВС РФ. Подозреваемого задержали при попытке выезда на Украину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого следственный отдел УФСБ по краю возбудил и расследует уголовное дело о приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Читайте также: в Краснодаре пособника ВСУ осудили на 12 лет за госизмену.