В Краснодаре пособника ВСУ осудили на 12 лет за госизмену

Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Суд установил, что житель Ростовской области конфиденциально сотрудничал с представителям Вооруженных сил Украины в условиях проведения СВО. Молодой человек собирал для противника информации об одном из аэродромов в Краснодарском крае. Переданную им информацию могли использовать против безопасности России.

Преступную деятельность мужчины удалось пресечь благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Ростовской области.

Краснодарский краевой суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал молодого человека виновным в государственной измене по ст. 275 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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