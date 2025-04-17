В Сочи росгвардеец помог мужчине, упавшему на улице из-за приступа эпилепсии

На улице Горького в городе-курорте мужчина упал на землю, и у него начались судороги.

Это заметил сотрудник вневедомственной охраны сержант полиции Дмитрий Дмитриев, у которого в тот день был выходной. Росгвардеец поспешил на помощь местному жителю, у которого произошел приступ эпилепсии.

Правоохранитель вызвал скорую помощь и до приезда медиков сам оказал пострадавшему первую помощь. Росгвардеец помог мужчине прийти в себя и передал его прибывшим медикам, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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Полицейские поспешили к пострадавшему, у которого были признаки эпилептического приступа. Они остановили приступ и оказали 34-летнему местному жителю доврачебную помощь до прибытия медиков.

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