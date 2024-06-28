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На Кубани инспекторы помогли мужчине, упавшему на остановке из-за эпилепсии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-inspektory-pomogli-muzhchine-upavshemu-na-ostanovke-iz-za-epilepsii
На Кубани инспекторы помогли мужчине, упавшему на остановке из-за эпилепсии
Фото t.me/mvd_23

Сотрудники ДПС патрулировали трассу Краснодар — Верхнебаканский и в районе станицы Новодмитриевской в Северском районе заметили, как возле автобусной остановки упал мужчина.

Полицейские поспешили к пострадавшему, у которого были признаки эпилептического приступа. Госавтоинспекторы лейтенант полиции Хорик Гаспарян и капитан полиции Михаил Новак остановили приступ и оказали 34-летнему местному жителю доврачебную помощь до прибытия медиков. Благодаря действиям инспекторов ГИБДД мужчина пришел в сознание.

После осмотра медики скорой отправили мужчину на амбулаторное лечение. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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