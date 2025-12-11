В Сочи рецидивисту с поддельным паспортом дали 7 лет колонии особого режима

Центральный районный суд Сочи признал виновным в приобретении и использовании поддельного паспорта ранее судимого 44-летнего жителя Пензенской области.

По данным следствия, мужчина находился в федеральном розыске. Он купил у неустановленного лица поддельный паспорт гражданина Армении. В сентябре 2024 года на железнодорожном вокзале в Сочи мужчину остановили полицейские. Он предъявил правоохранителям поддельный паспорт и был задержан. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

С учетом позиции гособвинителя Сочинской транспортной прокуратуры и ранее вынесенного приговора суд приговорил злоумышленника к 7 годам и 4 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

