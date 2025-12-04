До шести лет грозит директорам супермаркетов в Сочи за фальшивые медкнижки

Прокуратура Лазаревского района города-курорта направила в суд дело против четырех местных жителей, обвиняемых в подделке медицинских книжек работников супермаркетов.

По данным правоохранителей, с февраля по декабрь 2024 года злоумышленники вносили в медкнижки сведения о якобы пройденной аттестации по специальности «Торговля продуктами питания». Для придания документам легитимности они использовали поддельный штамп сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» и фальшивые голограммы.

Благодаря преступной схеме сотрудники супермаркетов получали формальное право работать с пищевыми продуктами и питьевой водой без фактического прохождения необходимых медицинских процедур.

В отношении четырех мужчин в возрасте от 36 до 55 лет, двое из которых работали директорами торговых точек, возбудили уголовное дело о подделке официальных документов и их сбыте, в том числе совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Дело направили на рассмотрение в Лазаревский районный суд. За наиболее серьезное из инкриминируемых преступлений обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

