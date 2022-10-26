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В Сочи рецидивист расплатился за икону в церковной лавке купюрой «Банка приколов»

Происшествия
26.10.2022 13:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-retsidivist-rasplatilsya-za-ikonu-v-tserkovnoj-lavke-kupyuroj-banka-prikolov
В Сочи рецидивист расплатился за икону в церковной лавке купюрой «Банка приколов»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Хостинского района Сочи обратилась работница церковной лавки. Она рассказала, что один из покупателей приобрел икону за 350 рублей и расплатился пятитысячной купюрой. Получив сдачу, мужчина ушел.

Оказалось, что 5 тыс. рублей, которые он оставил, — «билет банка приколов». Продавец сказала, что привыкла верить людям, и не проверила купюру сразу.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и сопоставили данные с базами полиции. Они установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Мужчину задержали в его доме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Выяснилось, что деньги, полученные на сдачу с фальшивки, он успел потратить, а икону потерял. На подозреваемого завели уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит до двух лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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