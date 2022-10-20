Фальшивая благодарность: в Краснодаре аферист обманул пенсионерку, нашедшую его кошелек

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Краснодара обратилась 82-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенника, который похитил у нее 3 тыс. рублей.

Выяснилось, что на проспекте Чекистов она обратила внимание, как идущий впереди мужчина обронил кошелек. Пенсионерка окликнула его. Незнакомец в качестве благодарности вручил ей 5 тыс. рублей, но попросил дать сдачу 3 тыс. рублей. Получив деньги, мужчина скрылся.

Позже пенсионерка рассмотрела, что пятитысячная купюра — это «Билет банка приколов».

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Мужчину задержали в его доме на улице Таманской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Злоумышленник во всем признался и рассказал, что деньги успел потратить. Выяснилось также, что он причастен к аналогичному преступлению на улице Бульварное кольцо. На мужчину завели уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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