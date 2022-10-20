Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Фальшивая благодарность: в Краснодаре аферист обманул пенсионерку, нашедшую его кошелек

Происшествия
20.10.2022 16:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/falshivaya-blagodarnost-v-krasnodare-aferist-obmanul-pensionerku-nashedshuyu-ego-koshelek
Фальшивая благодарность: в Краснодаре аферист обманул пенсионерку, нашедшую его кошелек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Краснодара обратилась 82-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенника, который похитил у нее 3 тыс. рублей.

Выяснилось, что на проспекте Чекистов она обратила внимание, как идущий впереди мужчина обронил кошелек. Пенсионерка окликнула его. Незнакомец в качестве благодарности вручил ей 5 тыс. рублей, но попросил дать сдачу 3 тыс. рублей. Получив деньги, мужчина скрылся.

Позже пенсионерка рассмотрела, что пятитысячная купюра — это «Билет банка приколов».

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Мужчину задержали в его доме на улице Таманской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Злоумышленник во всем признался и рассказал, что деньги успел потратить. Выяснилось также, что он причастен к аналогичному преступлению на улице Бульварное кольцо. На мужчину завели уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также: в Краснодаре лжецелительница похитила у клиентки 1 млн рублей и требовала продать квартиру.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. На Керченской переправе начал работать пятый паром
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Краснодаре будут судить психически нездорового мужчину за жестокое убийство 71-летней пенсионерки
  5. Вице-губернатор Евгений Наумов подал заявку на должность мэра Краснодара
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях