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В Сочи ремонт улицы Яна Фабрициуса завершат в 2024 году

Общество
16.11.2022 11:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-remont-ulitsy-yana-fabritsiusa-zavershat-v-2024-godu
В Сочи ремонт улицы Яна Фабрициуса завершат в 2024 году
Фото пресс-службы администрации Сочи

Улицу Яна Фабрициуса в Хостинском районе Сочи ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Более полутора километров дороги восстановили в 2021 году. В настоящее время рабочие ремонтируют участок протяженностью 1,3 км. Планируется ремонт покрытия съездов, обочин и тротуаров. Также заменят бортовые камни. На участке уже выполнили работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия.

«Микрорайон густонаселенный, очень разросся в последние годы. И нам поступало немало обращений с просьбой привести здесь в порядок дорожное полотно. Оставшуюся часть улицы Яна Фабрициуса включим в план на 2024 год. Система выстроена, оперативно перебрасываем технику от одного объекта к другим. И уже сейчас формируем план работ на последующие годы», — сказал мэр Алексей Копайгородский.

Всего до конца года в Сочи по нацпроекту приведут в порядок еще 20 улиц. На 2023 год запланировали ремонт 32 дорог общей протяженностью свыше 35 км, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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