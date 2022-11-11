В Краснодаре по нацпроекту завершают ремонт улицы Новороссийской

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Участки от улицы Симферопольской до путепровода на Северной и от Шевченко до Вишняковой ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершить работы планируют до конца года.

Общая протяженность участка ремонтных работ превышает 5 км. В настоящее время готовность объекта составляет 70%.

«Эти отрезки улицы очень значимые, с большим транспортным потоком. Дорожники стараются завершить работы максимально оперативно. Сейчас на Новороссийской укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон», — сказал и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

После окончания работ на проезжую часть нанесут новую разметку и установят дорожные знаки. Кроме того, завершаются работы на улице Юннатов, продолжается ремонт на улицах Власова, Котовского и Фрунзе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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