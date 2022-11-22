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В Сочи ремонт трех дорог по нацпроекту ведут в ночное время

Общество
22.11.2022 13:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-remont-treh-dorog-po-natsproektu-vedut-v-nochnoe-vremya
В Сочи ремонт трех дорог по нацпроекту ведут в ночное время
Фото пресс-службы администрации Сочи

Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на улицах Москвина, Орджоникидзе и Соколова идут ночью для удобства жителей и гостей города.

Ремонт на 20 объектах следующего года почти завершен, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

«Ежедневно ведется контроль качества и соблюдения сроков реализации нацпроекта. Несмотря на погодные условия, все запланированные работы будут выполнены вовремя», — рассказал он.

На объектах фрезеруют слой асфальта, устраняют просадки, укладывают новый слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. По окончании работ установят знаки и нанесут разметку.

В 2023 году по нацпроекту планируют отремонтировать 32 дороги общей протяженностью более 35 км, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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