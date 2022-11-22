В Сочи ремонт трех дорог по нацпроекту ведут в ночное время
Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на улицах Москвина, Орджоникидзе и Соколова идут ночью для удобства жителей и гостей города.
Ремонт на 20 объектах следующего года почти завершен, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.
«Ежедневно ведется контроль качества и соблюдения сроков реализации нацпроекта. Несмотря на погодные условия, все запланированные работы будут выполнены вовремя», — рассказал он.
На объектах фрезеруют слой асфальта, устраняют просадки, укладывают новый слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. По окончании работ установят знаки и нанесут разметку.
В 2023 году по нацпроекту планируют отремонтировать 32 дороги общей протяженностью более 35 км, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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