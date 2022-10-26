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В Сочи ремонт на поврежденном оползнем коллекторе завершат в течение суток

Происшествия
26.10.2022 08:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-remont-na-povrezhdennom-opolznem-kollektore-zavershat-v-techenie-sutok
Видео канала «Кубань 24»

Видео с ночными работами на проблемном участке опубликовал местный водоканал. Бригады ремонтируют трубы в две смены.

Вода в системе будет появляться еще в течение следующих суток после окончания восстановительных работ.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы. Силы и средства у нас в достаточном количестве. Работы завершатся в течение суток. На месте организовали подвоз воды по заявкам, оставленным на горячую линию», — сообщил директор муниципального унитарного предприятия Сочи «Водоканал» Денис Юрковский.

Работы на месте ЧП ведутся беспрерывно с вечера 25 октября. Создан городской оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации. Работают горячие линии ЕДДС и МУП Сочи «Водоканал». Оставить заявку на подвоз воды можно по номеру: 8(862) 444-05-05.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи оползень повредил магистральный коллектор на улице Ландышевой. Для устранения нештатной ситуации опустошили водопроводы, поставляющие ресурс в микрорайоны Новый Сочи, Русская Мамайка и Донская. Без воды остались жители порядка 40 улиц.

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