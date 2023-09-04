В Сочи реализуют более 20 инвестпроектов в сфере туризма на сумму свыше 300 млрд рублей

Строящиеся гостиницы города-курорта осмотрел 4 сентября вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Одна из крупнейших строек идет в Красной Поляне. Сдача гостиничного комплекса намечена на 2025 год. Окна уже заказаны, все материалы российского производства, в том числе кровля.

— Если посмотреть, то Московская область и Санкт-Петербург используют ее. Сейчас исследования провели — 60 сезонов проходит на Красной Поляне. Нам надо, чтобы она себя хорошо показала, нигде не текла и не промокала.

На Красной Поляне возводят и общежитие для сотрудников горнолыжного курорта. Это кампус на 320 мест, который улучшит условия проживания персонала. Возможности гастротуризма расширит новый центр с собственной пивоварней. В нем можно будет наблюдать за процессом. Всего же в регионе реализуют 46 крупных инвестпроектов в сфере туризма.

«Не просто реализовать проект — он должен идти в графике. Самое главное, те отели, которые мы сегодня посмотрели, они закупают мебель у наших краевых производителей. Максимально привлекают в строительную сферу, строительную промышленность. Это тоже главное — то, о чем мы с инвесторами договорились», — отмечает Александр Руппель.

Реализация всех проектов позволит к 2030 году увеличить гостиничный фонд Краснодарского края на 33 тыс. номеров. Также появятся более 20 тыс. новых рабочих мест.

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