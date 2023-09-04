Кондратьев: нужно привлекать концессионеров и инвесторов к обновлению сетей

Глава Кубани Вениамин Кондратьев провел краевое совещание, посвященное подготовке коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону.

Губернатор Краснодарского края призвал не сбавлять темпы по ежегодному обновлению инженерных сетей.

«Еще в 2017 году мы договаривались ежегодно обновлять не менее 5%. Есть районы, где превышают этот показатель, есть те, кто с задачей не до конца справляется. Главы муниципалитетов должны более ответственно подходить к этому вопросу» — отметил Кондратьев.

В числе муниципалитетов, выполняющих модернизацию 5% изношенных сетей, — Выселковский, Славянский, Динской и Ленинградский районы. Менее 3% обновили в Приморско-Ахтарском, Брюховецком, Тбилисском и Крымском.

Глава региона подчеркнул, что обновление теплового комплекса невозможно только за счет бюджетных средств. Необходимо привлекать инвесторов и концессионеров и контролировать исполнение взятых ими обязательств, подчеркнул Кондратьев.

Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин отметил, что в те муниципалитеты, куда зашли инвесторы, количество модернизируемых объектов значительно растет. Всего в этом году в регионе обновляют 52 котельные, среди которых 36 — за счет инвесторов. Еще 16 построят за бюджетные средства.

«Продолжается замена изношенных теплотрасс — уже обновили более 118 км из планируемых 145. Так, в краевом центре предприятие «Краснодартеплосеть» по инвестиционной программе меняет магистраль ТЭЦ — Центр города. В этом году обновят 1,1 км. Весь участок — более 8,5 км заменят к 2026 году», — цитирует Прошунина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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