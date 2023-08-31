Ливневку на улице Братьев Дроздовых в Краснодаре планируют построить до конца года

О начале работ на этом участке 31 августа сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города отметил, что при сильных ливнях на улице Братьев Дроздовых регулярно происходят подтопления.

«Предприняли оптимальные меры для того, чтобы минимизировать это скопление воды в ближайшее время. В планах — завершить все работы и благоустроить территорию до конца года», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к концу 2025 года в Краснодаре планируют построить 34 новые ливневки. В том числе речь идет о ливневых канализациях на участке улицы Беговой от Бульвара Строителей до Заречной, на улицах Садовой и Шевченко в Пашковском жилом массиве, в районе пересечения улиц 2-й Пятилетки и Ставропольской, на улице Братьев Дроздовых, № 29 до Вишняковой, в районе Раздельного и Пригородного проездов в поселке Северном и в районе стадиона «Кубань».