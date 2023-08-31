Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Ливневку на улице Братьев Дроздовых в Краснодаре планируют построить до конца года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/livnevku-na-ulitse-bratev-drozdovyh-v-krasnodare-planiruyut-postroit-do-kontsa-goda
Ливневку на улице Братьев Дроздовых в Краснодаре планируют построить до конца года
Фото t.me/emnaumov

О начале работ на этом участке 31 августа сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города отметил, что при сильных ливнях на улице Братьев Дроздовых регулярно происходят подтопления.

«Предприняли оптимальные меры для того, чтобы минимизировать это скопление воды в ближайшее время. В планах — завершить все работы и благоустроить территорию до конца года», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к концу 2025 года в Краснодаре планируют построить 34 новые ливневки. В том числе речь идет о ливневых канализациях на участке улицы Беговой от Бульвара Строителей до Заречной, на улицах Садовой и Шевченко в Пашковском жилом массиве, в районе пересечения улиц 2-й Пятилетки и Ставропольской, на улице Братьев Дроздовых, № 29 до Вишняковой, в районе Раздельного и Пригородного проездов в поселке Северном и в районе стадиона «Кубань».

Статьи
12 полезных функций в Telegram, о которых мало кто знает
12 полезных функций в Telegram, о которых мало кто знает
Куриная печень: чем полезна и кому нельзя?
Куриная печень: чем полезна и кому нельзя?
Готовимся к зиме: топ-7 продуктов, повышающих иммунитет осенью
Готовимся к зиме: топ-7 продуктов, повышающих иммунитет осенью
Жизнь и тайны леди Ди: 10 фактов о принцессе Диане
Жизнь и тайны леди Ди: 10 фактов о принцессе Диане
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях