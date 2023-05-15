К концу 2025 года в Краснодаре планируют построить 34 новые ливневки

Уже этим летом в краевом центре планируют начать строительство ливневки в районе Дмитриевской Дамбы — от Горького до Суворова. Канализация позволит решить проблему с подтоплениями.

Муниципальный контракт планируют заключить до начала лета, уже запустили электронный аукцион по выбору подрядчика.

«​Много нареканий у нас от жителей на работу ливневок. Недавние проливные дожди снова указали на эти болевые точки. Тема для нас и горожан очень важная. Надеяться на федеральные программы по модернизации сетей ливневой канализации мы пока не можем. Поэтому мы должны совместно с администрацией края определить, по какому пути мы будем двигаться. Останавливаться нельзя», — сказал глава города Евгений Наумов.

Кроме того, уже почти готовы проекты строительства ливневых канализаций по нескольким адресам:

— на улице Беговой от Бульвара Строителей до Заречной;

— на улицах Садовой и Шевченко в Пашковском жилом массиве;

— в районе пересечения улиц 2-й Пятилетки и Ставропольской;

— на улице Братьев Дроздовых, № 29 до Вишняковой;

— в районе Раздельного и Пригородного проездов в поселке Северном;

— в районе стадиона «Кубань».

Положительную экспертизу по этим проектам планируют получить летом, а в 2024 году приступить к строительству.

Еще две канализационно-насосные станции необходимо построить в ливневом коллекторе по улице Петра Метальникова для решения вопроса по отводу дождевой воды с улиц Российской и Восточно-Кругликовской.

Сейчас специалисты формируют необходимые земельные участки, возможность начала работ рассмотрят во второй половине 2023 года. Также летом планируют получить заключение госэкспертизы для реконструкции водоотводного канала по балке реки Осечки.

Кроме того, уже заключили контракт на строительство ливневой канализации по Западному Обходу. Строители уже ведут подготовительные работы, закончить строительство планируют в ноябре 2025 года.

Также планируют спроектировать сети ливневок на 1-м проезде Айвазовского, 23 до Свободной и на Таманской, 159/1 до Ставропольской. Уже проработали перспективы строительства еще по 23 адресам, в том числе на улицах Уральской, Бершанской, Чернышевского, Орджоникидзе, Дальней, улицы с 1-й по 6-й Линии Поймы реки Кубань и Наримановской в хуторе Ленина, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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