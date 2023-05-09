В Краснодаре за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Юг России уже вторые сутки находится под активным влиянием холодного атмосферного фронта. В регионах ЮФО последние дни идут сильные дожди.

Так, в Краснодаре за минувшие сутки выпало 35 мм осадков — это 54% от месячной нормы в мае.

С 10 мая в степных районах Кубани дожди начнут ослабевать или вовсе прекратятся. При этом на Черноморском побережье и в горных районах края дожди не прекратятся. 10 мая они станут менее интенсивными, но уже с 11 мая начнут идти сильные дожди.

До 12 мая температура воздуха в Краснодарском крае будет ниже нормы на 4-5 °С, сообщает Центр погоды «Фобос».

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