Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили на 9 мая

По прогнозу синоптиков, во вторник до конца суток на Кубани ожидается сильный дождь с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Из-за выпадения осадков в горных реках Геленджика, Апшеронского, Туапсинского, Мостовского, Курганинского, Отрадненского, Лабинского и Усть-Лабинского районов ожидается подъем уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В связи с непогодой в Краснодарском крае на сутки продлили штормовое предупреждение, действующее с 6 по 8 мая. Жителям и гостям региона 9 мая рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать все необходимые меры безопасности. При возникновении ЧС нужно звонить по телефонам: 01, 101 или 112.

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