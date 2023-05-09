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Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили на 9 мая

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-po-livnyam-i-podemu-vody-v-rekah-v-krasnodarskom-krae-prodlili-na-9-maya
Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили на 9 мая
Фото пресс-службы администрации Крымского района

По прогнозу синоптиков, во вторник до конца суток на Кубани ожидается сильный дождь с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Из-за выпадения осадков в горных реках Геленджика, Апшеронского, Туапсинского, Мостовского, Курганинского, Отрадненского, Лабинского и Усть-Лабинского районов ожидается подъем уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В связи с непогодой в Краснодарском крае на сутки продлили штормовое предупреждение, действующее с 6 по 8 мая. Жителям и гостям региона 9 мая рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать все необходимые меры безопасности. При возникновении ЧС нужно звонить по телефонам: 01, 101 или 112.

Читайте также: в Краснодаре из-за долгого дождя подтопило некоторые улицы. На дороги города 8 мая вышла водооткачивающая техника.

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