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В Краснодаре из-за долгого дождя подтопило некоторые улицы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-dolgogo-dozhdya-podtopilo-nekotorye-ulitsy
В Краснодаре из-за долгого дождя подтопило некоторые улицы
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На дороги 8 мая вышла водооткачивающая техника.

На дорогах работает 16 единиц спецтехники. При необходимости количество увеличат до 22 единиц.

По прогнозу синоптиков, дожди будут идти до конца суток и продолжится 9 мая. Спецтехнику направляют по поступающим от жителей заявкам и на участки, где наиболее часто возникают локальные подтопления.

За ситуацией на дорогах следят специалисты Центра мониторинга совместно с ЕДДС. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 214-33-36 или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112», сообщает пресс-служба мэрии.

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