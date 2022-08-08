В Сочи развернули дополнительные места в инфекционке из-за роста числа случаев COVID-19
Об этом стало известно 8 августа во время планерки, которую провел глава города-курорта Алексей Копайгородский.
«К сожалению, в Сочи, как и по всей стране, отмечается рост случаев заболевания COVID-19. Мы развернули дополнительные места в инфекционной больнице. Возобновляем регулярные обработки на пляжах, в парках и объектах транспортной инфраструктуры», — сказал мэр Сочи, добавив, что в городе сейчас работают около 20 пунктов вакцинации.
Обсудили также перспективы санаторно-курортной сферы. До конца года власти города-курорта намерены принять стратегию развития отрасли на 2023-2026 годы.
«Концепцию разработаем в открытом диалоге с представителями санкура, а также лучшими экспертами отрасли. Планируем передавать в пользование пляжи на срок в 10 лет. Это позволит ответственным арендаторам планировать долгосрочное развитие территорий», — написал Копайгородский в Telegram.
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