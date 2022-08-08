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В Сочи развернули дополнительные места в инфекционке из-за роста числа случаев COVID-19

Общество
08.08.2022 18:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-razvernuli-dopolnitelnye-mesta-v-infektsionnoj-bolnitse-iz-za-rosta-sluchaev-covid-19
В Сочи развернули дополнительные места в инфекционке из-за роста числа случаев COVID-19
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом стало известно 8 августа во время планерки, которую провел глава города-курорта Алексей Копайгородский.

«К сожалению, в Сочи, как и по всей стране, отмечается рост случаев заболевания COVID-19. Мы развернули дополнительные места в инфекционной больнице. Возобновляем регулярные обработки на пляжах, в парках и объектах транспортной инфраструктуры», — сказал мэр Сочи, добавив, что в городе сейчас работают около 20 пунктов вакцинации.

Обсудили также перспективы санаторно-курортной сферы. До конца года власти города-курорта намерены принять стратегию развития отрасли на 2023-2026 годы.

«Концепцию разработаем в открытом диалоге с представителями санкура, а также лучшими экспертами отрасли. Планируем передавать в пользование пляжи на срок в 10 лет. Это позволит ответственным арендаторам планировать долгосрочное развитие территорий», — написал Копайгородский в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае 8 августа выявили 214 случаев заболевания коронавирусом.

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