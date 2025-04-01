В Сочи расширили габариты путепровода для строительства обхода Адлера

Об этом 1 апреля рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, дороги являются важным элементом, гарантирующим комплексное развитие страны. По поручению президента в регионах строят дороги и обходы, которые сокращают время в пути, разгружают населенные пункты от транзита и улучшают экологическую обстановку.

«Один из таких проектов – обход Адлера, в составе которого дорожники закончили расширение габарита существующего путепровода на 6-м км дороги А-149 Адлер — Красная Поляна. Вскоре дорожники начнут укладку асфальта с использованием специальной технологии для создания устойчивого покрытия», — написал Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

Вице-премьер уточнил, что запустить движение транспорта по обновленному путепроводу планируют к началу грядущего туристического сезона.

Обход Адлера войдет в перспективную дорогу, соединяющую трассу М-4 «Дон» с Сочи. Благодаря расширению путепровода сократится время в пути до аэропорта Сочи и Красной Поляны.

Читайте также: проект трассы Джубга — Сочи планируют завершить в 2026 году. О том, что проект новой трассы на Черноморском побережье Краснодарского края будет состоять из нескольких этапов работ на разных участках, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам зампреда Правительства России, сейчас составляют проектно-сметную документацию и проектируют участки дорог, к строительству на определенных участках приступят в рамках шестилетнего плана. Завершить работу над проектом планируют в 2026 году.

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