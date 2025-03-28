Проект трассы Джубга — Сочи планируют завершить в 2026 году

О том, что проект новой трассы на Черноморском побережье Краснодарского края будет состоять из нескольких этапов работ на разных участках, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам зампреда Правительства России, сейчас составляют проектно-сметную документацию и проектируют участки дорог, к строительству на определенных участках приступят в рамках шестилетнего плана. Завершить работу над проектом планируют в 2026 году.

«Мы продолжаем проектирование от Сочи — так называемый третий этап обхода Сочи, до Лазаревского. И делаем проект на всю дорогу до Джубги. Мы продолжаем проектные работы, трассировка уже определена. Дальше мы продолжаем смотреть возможность расширения дороги в сторону Геленджика, Новороссийска и дальше от Новороссийска — связь с выходом Крымского моста», — рассказал Хуснуллин.

Также, в этом году начнут строительство тоннеля обхода Адлера длинной 8 км, сообщает ТАСС.

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