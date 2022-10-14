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В Сочи расчистят русло реки Чемитоквадже, от подтоплений обезопасят 90 домов

Общество
14.10.2022 11:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-raschistyat-ruslo-reki-chemitokvadzhe-ot-podtoplenij-obezopasyat-90-domov
В Сочи расчистят русло реки Чемитоквадже, от подтоплений обезопасят 90 домов
Фото пресс-службы администрации Сочи

Общая протяженность участка работ по расчистке от истоков до устья — 4,5 км. Всего для предотвращения дальнейших проблем подрядчикам необходимо изъять около 135 тыс. куб. м грунта. Ход работ проверил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Весь комплекс защитных мер планируют завершить до конца года. Сейчас в селе Зубова Щель Лазаревского района в зоне риска при природных ЧС находятся около 90 домов — это 350 человек. Сейчас на реке Чемитоквадже действует режим ЧС.

«О расчистке русла нас просили местные жители. В последний раз уровень критически поднимался в июне. Последствия разгула стихии уже ликвидированы. Сейчас ведем расчистку русла, чтобы защитить наших горожан и их имущество», — рассказал Копайгородский.

Разработан порядок работ по расчистке русел рек вне режима ЧС. Всего в Сочи работа проходит на семи реках, в планах еще девять, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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