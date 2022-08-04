В Сочи пять мужчин организовали в горах склад поддельного алкоголя

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские изъяли свыше 25 т спиртосодержащей жидкости в тетрапакетах, канистрах и пластиковых бочках. Хозяину склада и четырем его сообщникам в возрасте от 29 до 40 лет грозит до шести лет колонии.

Со склада в труднодоступной горной местности, принадлежащего 40-летнему жителю Сочи, также изъяли тару для розлива, упаковки, штампы для маркировки, красители и ароматизаторы. Установлено, что мужчина вместе со своими сообщниками произвел и хранил фальсификат для продажи.

Весь найденный алкоголь экспертиза признала опасным для здоровья потребителей.

На подозреваемых завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Хозяин склада находится под домашним арестом. Его сообщники — под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: с июня на побережье Краснодарского края изъяли свыше 95 тыс. литров паленого алкоголя.