В Сочи пять мужчин организовали в горах склад поддельного алкоголя
Происшествия
04.08.2022 12:16
Полицейские изъяли свыше 25 т спиртосодержащей жидкости в тетрапакетах, канистрах и пластиковых бочках. Хозяину склада и четырем его сообщникам в возрасте от 29 до 40 лет грозит до шести лет колонии.
Со склада в труднодоступной горной местности, принадлежащего 40-летнему жителю Сочи, также изъяли тару для розлива, упаковки, штампы для маркировки, красители и ароматизаторы. Установлено, что мужчина вместе со своими сообщниками произвел и хранил фальсификат для продажи.
Весь найденный алкоголь экспертиза признала опасным для здоровья потребителей.
На подозреваемых завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Хозяин склада находится под домашним арестом. Его сообщники — под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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