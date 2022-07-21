С июня на побережье Краснодарского края изъяли свыше 95 тыс. литров паленого алкоголя
Происшествия
21.07.2022 10:59
С начала лета полиция Краснодарского края выявила 78 преступлений в сфере незаконного оборота спиртного, к уголовной ответственности привлекли 48 человек.
В курортный сезон пресечение фактов продажи нелегального алкоголя — одна из приоритетных задач полиции. На особом контроле Азово-Черноморское побережье. С лета сезона там изъяли свыше 95 тыс. л фальсификата.
На изъятый алкоголь отсутствовали документы, или же спиртное имело федеральные специальные марки кустарного производства. Такой алкоголь опасен для жизни и здоровья потребителей. Материалы проверок в отношении нарушителей передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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