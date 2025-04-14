В Сочи пьяный водитель без прав врезался в машины перед светофором

Авария с участием четырех автомобилей произошла днем 13 апреля на Курортном проспекте.

По предварительным данным, 49-летний приезжий водитель автомобиля Nissan столкнулся с машинами, остановившимися на красный сигнал светофора.

От прохождения медосвидетельствования виновник ДТП отказался. При проверке сотрудники Госавтоинспекции установили, что в ноябре2024 года его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Мужчину задержали, в его отношении собрали материал по уголовной статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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От удара «Газель» продолжила движение и врезалась в легковой автомобиль Kia Rio, который, в свою очередь, столкнулся еще с одной попутной «Газелью». В результате ДТП все четыре автомобиля получили механические повреждения.

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