В Сочи пьяный приезжий «заминировал» гостиницу
Происшествия
07.12.2022 09:27
В полицию Сочи поступило сообщение о возможном минировании одной из гостиниц в Центральном районе. Информация оказалась ложной. Личность подозреваемого установили сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ в городе Сочи.
Подозреваемым оказался 58-летний приезжий из Ростовской области. Мужчину задержали по месту его временного проживания.
Выяснилось, что об угрозе гостинице он сообщил их хулиганских побуждений. В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.
На него завели уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
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