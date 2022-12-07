В Сочи пьяный приезжий «заминировал» гостиницу

В полицию Сочи поступило сообщение о возможном минировании одной из гостиниц в Центральном районе. Информация оказалась ложной. Личность подозреваемого установили сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ в городе Сочи.

Подозреваемым оказался 58-летний приезжий из Ростовской области. Мужчину задержали по месту его временного проживания.

Выяснилось, что об угрозе гостинице он сообщил их хулиганских побуждений. В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

На него завели уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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