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В Сочи пьяный приезжий «заминировал» гостиницу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pyanyj-priezzhij-zaminiroval-gostinitsu
В Сочи пьяный приезжий «заминировал» гостиницу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Сочи поступило сообщение о возможном минировании одной из гостиниц в Центральном районе. Информация оказалась ложной. Личность подозреваемого установили сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ в городе Сочи.

Подозреваемым оказался 58-летний приезжий из Ростовской области. Мужчину задержали по месту его временного проживания.

Выяснилось, что об угрозе гостинице он сообщил их хулиганских побуждений. В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

На него завели уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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