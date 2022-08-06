В Сочи пьяный мотоциклист без прав пытался уйти от полицейской погони
Инцидент произошел 5 августа в 11:30 на Курортном проспекте в Хостинском районе.
Полицейские заметили мотоцикл марки Kawasaki, который двигался без регистрационных номеров. Сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по Сочи подали водителю сигнал остановиться, но мотоциклист на требования сотрудников полиции не отреагировал и продолжил движение. Полицейские начали преследование. Пытаясь уйти от погони, мотоциклист грубо нарушал правила дорожного движения, игнорировал требования остановиться и выезжал на встречную полосу.
Водителя задержали. Им оказался 32-летний житель Алтайского края. У него отсутствовали права управления мотоциклом и полис автостраховки. Мужчина также отказался пройти медосвидетельствование.
В отношении водителя составили 7 административных материалов и доставили в отдел полиции. Материалы передали в суд для принятия процессуального решения. Мотоцикл поместили на специализированную стоянку, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram-канале.
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