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В Сочи пьяный мотоциклист без прав пытался уйти от полицейской погони

Происшествия
06.08.2022 11:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pyanyj-mototsiklist-bez-prav-pytalsya-ujti-ot-politsejskoj-pogoni
В Сочи пьяный мотоциклист без прав пытался уйти от полицейской погони
Фото скриншот t.me/gibddsochi

Инцидент произошел 5 августа в 11:30 на Курортном проспекте в Хостинском районе.

Полицейские заметили мотоцикл марки Kawasaki, который двигался без регистрационных номеров. Сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по Сочи подали водителю сигнал остановиться, но мотоциклист на требования сотрудников полиции не отреагировал и продолжил движение. Полицейские начали преследование. Пытаясь уйти от погони, мотоциклист грубо нарушал правила дорожного движения, игнорировал требования остановиться и выезжал на встречную полосу.

Водителя задержали. Им оказался 32-летний житель Алтайского края. У него отсутствовали права управления мотоциклом и полис автостраховки. Мужчина также отказался пройти медосвидетельствование.

В отношении водителя составили 7 административных материалов и доставили в отдел полиции. Материалы передали в суд для принятия процессуального решения. Мотоцикл поместили на специализированную стоянку, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram-канале.

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