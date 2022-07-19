В Тбилисском районе на трассе «Лада» перевернулась, уходя от полицейской погони

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Тбилисского района обратился наряд ДПС Краснодара с просьбой помочь в задержании LADA Granta, водитель которой проигнорировал требование остановиться.

Преследуемый автомобиль на высокой скорости двигался в сторону Кропоткина. К преследованию правонарушителя подключился наряд ДПС Тбилисского района.

Водитель «Лады», уходя от преследования, совершал опасные маневры и неоднократно нарушал ПДД. На трассе «Краснодар-Кропоткин» он не справился с управлением. Машина перевернулась.

Полицейские задержали 30-летнего жителя Армавира. Мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали два пассажира «Лады», их госпитализировали.

На водителя составили административные протоколы за вождение в нетрезвом виде, нарушения ПДД, отказ прохождения медосвидетельствования. А также за отсутствие страховки и неповиновение сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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