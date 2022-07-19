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В Тбилисском районе на трассе «Лада» перевернулась, уходя от полицейской погони

Происшествия
19.07.2022 10:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tbilisskom-rajone-na-trasse-lada-perevernulas-uhodya-ot-politsejskoj-pogoni
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Тбилисского района обратился наряд ДПС Краснодара с просьбой помочь в задержании LADA Granta, водитель которой проигнорировал требование остановиться.

Преследуемый автомобиль на высокой скорости двигался в сторону Кропоткина. К преследованию правонарушителя подключился наряд ДПС Тбилисского района.

Водитель «Лады», уходя от преследования, совершал опасные маневры и неоднократно нарушал ПДД. На трассе «Краснодар-Кропоткин» он не справился с управлением. Машина перевернулась.

Полицейские задержали 30-летнего жителя Армавира. Мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали два пассажира «Лады», их  госпитализировали.

На водителя составили административные протоколы за вождение в нетрезвом виде, нарушения ПДД, отказ прохождения медосвидетельствования. А также за отсутствие страховки и неповиновение сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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