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В Сочи проводят рейды по выявлению незаконных врезок в систему водоснабжения

Общество
11.08.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-provodyat-rejdy-po-vyyavleniyu-nezakonnyh-vrezok-v-sistemu-vodosnabzheniya
Видео канала «Кубань 24»

Очередное самовольное подключение обнаружили в частном секторе Красной Поляны. Труба подводила ресурс к участку, на котором строят двухэтажное здание.

«В районе дома № 15 по улице Ачишховская обнаружено незаконное присоединение к централизованным сетям водоснабжения диаметром 40 мм. Собственнику будет выдано предписание на заключение договора в установленном порядке, а также предписание на устранение данного нарушения. И будет выдан счет на оплату ранее потребленных услуг», — сообщил инспектор СКИР Водоканала Сочи Роман Рыкалин.

Это уже не первый случай, когда застройщик использует чужую воду. К слову, потребляя ее, он уменьшает напор из кранов в соседних домах. Если нарушитель откажется выполнить выданное предписание, он встретится с ресурсоснабжающей организацией в суде.

С начала года сотрудники сочинского Водоканала обнаружили более 100 самовольных подключений к городским сетям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи за неделю обнаружили около 20 незаконных врезок в городские водоводы.

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