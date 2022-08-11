В Сочи проводят рейды по выявлению незаконных врезок в систему водоснабжения
Очередное самовольное подключение обнаружили в частном секторе Красной Поляны. Труба подводила ресурс к участку, на котором строят двухэтажное здание.
«В районе дома № 15 по улице Ачишховская обнаружено незаконное присоединение к централизованным сетям водоснабжения диаметром 40 мм. Собственнику будет выдано предписание на заключение договора в установленном порядке, а также предписание на устранение данного нарушения. И будет выдан счет на оплату ранее потребленных услуг», — сообщил инспектор СКИР Водоканала Сочи Роман Рыкалин.
Это уже не первый случай, когда застройщик использует чужую воду. К слову, потребляя ее, он уменьшает напор из кранов в соседних домах. Если нарушитель откажется выполнить выданное предписание, он встретится с ресурсоснабжающей организацией в суде.
С начала года сотрудники сочинского Водоканала обнаружили более 100 самовольных подключений к городским сетям.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи за неделю обнаружили около 20 незаконных врезок в городские водоводы.
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