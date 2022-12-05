В Сочи проверили готовность курортов горного кластера к зимнему сезону

Сейчас отельеры готовят инженерную и гостиничную инфраструктуру к пиковым зимним нагрузкам, ведут набор персонала и расширяют спектр услуг.

В преддверии новогодних праздников горные отели заполнены практически на 90%. После официального открытия горнолыжного сезона подъемники снова будут работать по единому ски-пассу. На станциях канатных дорог, помимо штатных сотрудников, волонтеры будут регулировать потоки туристов и помогать гостям с навигацией.

Предполагается, что в декабре Сочи посетят около 200 тыс. туристов, при этом каждый третий направится в горы. На краснополянском направлении увеличат количество автобусов до 67, также будут курсировать 8 пар электропоездов. Обеспечением безопасности туристов в горном кластере занимаются сотрудники правоохранительных органов, казаки и добровольцы народных дружин.

Читайте также: курорты Краснодарского края возглавили топ-10 популярных направлений для зимнего отдыха.