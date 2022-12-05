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Курорты Краснодарского края возглавили топ-10 популярных направлений для зимнего отдыха

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurorty-krasnodarskogo-kraya-vozglavili-top-10-populyarnyh-napravlenij-dlya-zimnego-otdyha
Видео канала «Кубань 24»

На первом месте — Сочи, на втором — Красная Поляна. В топе также Геленджик и Анапа. Рейтинг составил один из крупных сервисов по бронированию жилья.

Как отметили аналитики, за последние годы в холодное время россияне все чаще стремятся на юг. Многие по-прежнему работают на удаленке, поэтому есть возможность убежать от снежной зимы. Поскольку количество зарубежных предложений сейчас ограничено, большой поток людей прибывает в Краснодарский край.

Читайте также: курорты Сочи вошли в топ-10 направлений для фитнес-туризма в России.

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