Курорты Краснодарского края возглавили топ-10 популярных направлений для зимнего отдыха
Общество
05.12.2022 08:16
На первом месте — Сочи, на втором — Красная Поляна. В топе также Геленджик и Анапа. Рейтинг составил один из крупных сервисов по бронированию жилья.
Как отметили аналитики, за последние годы в холодное время россияне все чаще стремятся на юг. Многие по-прежнему работают на удаленке, поэтому есть возможность убежать от снежной зимы. Поскольку количество зарубежных предложений сейчас ограничено, большой поток людей прибывает в Краснодарский край.
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