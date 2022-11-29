Курорты Сочи вошли в топ-10 направлений для фитнес-туризма в России

Опрос в соцсетях провел один из российских сервисов бронирования жилья. Крым занял первое место рейтинга.

Респонденты отметили, что на курортах Краснодарского края созданы все условия для занятий фитнесом. При этом со времен Олимпиады 2014 года Сочи успел стать одним из лучших спортивных центров страны.

В последние годы фитнес-туры набирают популярность. Туристы стали часто отдавать предпочтение не только пляжному, но и активному отдыху, который включает интенсивные тренировки и тематические занятия.

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