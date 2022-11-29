Сочи вошел в топ-3 самых популярных городов для зимнего отдыха с детьми

Соответствующее исследование провел интернет-сервис для путешествий. Аналитики подсчитали, что на долю кубанского города-курорта приходится 11% всех броней.

В среднем у Черного моря отдыхают 5 дней, путевки стоят около 3 тыс. рублей за сутки. Топ-3 рейтинга возглавили Санкт-Петербург и Москва. Столица ожидаемо остается самым дорогим направлением. Также в списке отметились Казань, Калининград, Нижний Новгород, Тюмень, Сортавала, Кисловодск и Псков.

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