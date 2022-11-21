Краснодарский край занял 1 место среди популярных направлений для отдыха осенью в глэмпингах

Фото yuga.ru

Российский сервис бронирования проанализировал данные о том, где россияне предпочитают отдыхать осенью на природе.

Среди самых востребованных направлений для отдыха в глэмпинге осенью лидируют Анапа — 7% бронирований, Архыз и Сочи — по 4% бронирований.

В Анапе туристы бронируют глэмпинги в среднем на 7 ночей, цена за ночь составляет около 3,6 тыс. рублей. В Сочи отдых в глэмпинге обойдется в среднем в 2 тыс. рублей за ночь. Туристы бронируют там чаще всего 6 ночей. В Архызе стоимость отдыха в глэмпинге в сутки обойдется в 6,6 тыс. рублей.

Также десятке направлений находятся Майкоп, Евпатория, Лахденпохья, Чемал, Приозерск, Пицунда и Суздаль, сообщает пресс-служба Tvil.ru.

Читайте также: в Краснодарском крае предприниматели получат субсидию на создание модульных отелей и кемпингов.