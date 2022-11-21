Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Краснодарский край занял 1 место среди популярных направлений для отдыха осенью в глэмпингах

Общество
21.11.2022 08:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-1-mesto-sredi-populyarnyh-napravlenij-dlya-otdyha-osenyu-v-glempingah
Краснодарский край занял 1 место среди популярных направлений для отдыха осенью в глэмпингах
Фото yuga.ru

Российский сервис бронирования проанализировал данные о том, где россияне предпочитают отдыхать осенью на природе.

Среди самых востребованных направлений для отдыха в глэмпинге осенью лидируют Анапа — 7% бронирований, Архыз и Сочи — по 4% бронирований.

В Анапе туристы бронируют глэмпинги в среднем на 7 ночей, цена за ночь составляет около 3,6 тыс. рублей. В Сочи отдых в глэмпинге обойдется в среднем в 2 тыс. рублей за ночь. Туристы бронируют там чаще всего 6 ночей. В Архызе стоимость отдыха в глэмпинге в сутки обойдется в 6,6 тыс. рублей.

Также десятке направлений находятся Майкоп, Евпатория, Лахденпохья, Чемал, Приозерск, Пицунда и Суздаль, сообщает пресс-служба Tvil.ru.

Читайте также: в Краснодарском крае предприниматели получат субсидию на создание модульных отелей и кемпингов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Глава СК РФ поручил проверить сведения о незаконном разорении аграриев в Краснодарском крае
Глава СК РФ поручил проверить сведения о незаконном разорении аграриев в Краснодарском крае
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Сочи планируют снести многоэтажный самострой на улице Нагорной
В Сочи планируют снести многоэтажный самострой на улице Нагорной
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  2. Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря
  3. В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В «Транснефти» опровергли информацию об атаке ВСУ нефтегавани в Новороссийске
  6. На Крымском мосту восстановили четыре поврежденных пролета
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях