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В Краснодарском крае предприниматели получат субсидию на создание модульных отелей и кемпингов

Экономика
22.08.2022 13:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-predprinimateli-poluchat-subsidiyu-na-sozdanie-modulnyh-otelej-i-kempingov
В Краснодарском крае предприниматели получат субсидию на создание модульных отелей и кемпингов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заявки на субсидию до 31 августа принимают в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Компенсация предоставляется на создание модульных отелей, кемпингов и автокемпингов. Получить ее могут юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие в санаторно-курортной и туристической отрасли Кубани.

Полученными средствами можно частично оплатить расходы на приобретение, транспортировку и монтаж блок-контейнеров. А также на обустройству жилой и рекреационной зоны, доступной среды для гостей с ОВЗ и многое другое.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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