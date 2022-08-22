В Краснодарском крае предприниматели получат субсидию на создание модульных отелей и кемпингов
Экономика
22.08.2022 13:55
Заявки на субсидию до 31 августа принимают в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Компенсация предоставляется на создание модульных отелей, кемпингов и автокемпингов. Получить ее могут юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие в санаторно-курортной и туристической отрасли Кубани.
Полученными средствами можно частично оплатить расходы на приобретение, транспортировку и монтаж блок-контейнеров. А также на обустройству жилой и рекреационной зоны, доступной среды для гостей с ОВЗ и многое другое.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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