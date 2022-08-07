В Сочи до конца года планируют открыть три новых глэмпинга

Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом 7 августа сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

В Настоящее время на территории курорта работают 12 глэмпингов. Это 122 модульных экодома на 250 мест. До конца планируется открытие еще трех, в Лазаревском и Хостинском районах.

«В Год экологии приоритет отдаем развитию экотуризма. В этом направлении есть поддержка нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева. Сейчас поступило предложение создать в Сочи ассоциацию глэмпинга, обязательно его рассмотрим», — сказал Копайгородский.

На 2023 год Сочи подал четыре заявки на субсидии для создания модульных некапитальных средств размещения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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