В Сочи до конца года планируют открыть три новых глэмпинга
Об этом 7 августа сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.
В Настоящее время на территории курорта работают 12 глэмпингов. Это 122 модульных экодома на 250 мест. До конца планируется открытие еще трех, в Лазаревском и Хостинском районах.
«В Год экологии приоритет отдаем развитию экотуризма. В этом направлении есть поддержка нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева. Сейчас поступило предложение создать в Сочи ассоциацию глэмпинга, обязательно его рассмотрим», — сказал Копайгородский.
На 2023 год Сочи подал четыре заявки на субсидии для создания модульных некапитальных средств размещения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: в Сочи в парке «Ривьера» установят новое колесо обозрения высотой 25 метров.
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Крыму девушка устроила танцы на Вечном огне и сожгла памятный венок
- В Каневском районе в лобовом столкновении двух иномарок пострадали 4 взрослых и 2 ребенка
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Краснодарском крае в реке утонула 13-летняя девочка