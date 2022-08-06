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В Сочи в парке «Ривьера» установят новое колесо обозрения высотой 25 метров

Общество
06.08.2022 17:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-parke-rivera-ustanovyat-novoe-koleso-obozreniya-vysotoj-25-metrov
В Сочи в парке «Ривьера» установят новое колесо обозрения высотой 25 метров
Фото пресс-службы администрации Сочи.

Старое колесо обозрения, возраст которого более 30 лет, начнут демонтировать 8 августа.

После этого в парке «Ривьера» установят новое колесо обозрения. Его высота — 25 м. Оно оснащено 18 кабинками в цвет российского триколора и декорирован динамической подсветкой.

Новый аттракцион прошел процедуру подтверждения технического регламента. Это гарантирует его безопасность. Его начнут устанавливать осенью. До этого усилят фундамент площадки.

Обновление колеса обозрения является частью комплексной концепции высоких стандартов высокого сезона «ВместеVСочи», разработанной по поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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